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В Улан-Удэ камера сняла момент наезда на пешехода

В Улан-Удэ камера сняла момент наезда на пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина едва не перелетел через крышу машины

Днём 6 июня в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода.

Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, на улице Октябрьская 27-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» сбил 53-летнего мужчину.

Момент наезда сняла видеокамера. Она запечатлела, как от удара мужчина едва не перелетел через крышу машины.



После ДТП пострадавший был осмотрен медицинскими работниками. Они отпустили его домой, госпитализация не потребовалась.

Как сообщал «Байкал-Daily», 4 июня в Улан-Удэ пешеход попал под трамвай. 1 июня «Тойота Витц» сбила четырёхлетнего мальчика, катавшегося на самокате.

ДТП

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