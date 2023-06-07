В Улан-Удэ камера сняла момент наезда на пешехода

Днём 6 июня в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода.Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, на улице Октябрьская 27-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» сбил 53-летнего мужчину.Момент наезда сняла видеокамера. Она запечатлела, как от удара мужчина едва не перелетел через крышу машины.