Улан-удэнец предстанет перед судом за убийство приятеля

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина был пьян



44-летний житель Улан-Удэ предстанет перед судом по обвинению в убийстве.



Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, всё произошло 27 апреля 2023 года в квартире дома на улице Гастелло. Пьяный мужчина поссорился с 42-летним приятелем. Он взял нож и нанёс им множественные удары по телу оппонента.



От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.



Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.



