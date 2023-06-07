Мужчина был пьян
44-летний житель Улан-Удэ предстанет перед судом по обвинению в убийстве.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, всё произошло 27 апреля 2023 года в квартире дома на улице Гастелло. Пьяный мужчина поссорился с 42-летним приятелем. Он взял нож и нанёс им множественные удары по телу оппонента.
От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.
Улан-удэнец предстанет перед судом за убийство приятеля
Происшествия, Фото:
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