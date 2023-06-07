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«Слюни текли из пасти»: На ребёнка в пригороде Улан-Удэ набросилась собака

«Слюни текли из пасти»: На ребёнка в пригороде Улан-Удэ набросилась собака
Происшествия,  Фото:Buryatia Online
Она напала на девятилетнюю девочку прямо со спины и повалила на землю

В паблике «Buryatia Online» рассказали про страшное нападение хозяйского пса на ребёнка. Этой историей поделилась мама пострадавшей девятилетней девочки. По её словам, всё произошло на улице Нюгуйская в иволгинском селе Поселье, когда дочка шла мимо одного из домов.

- На неё неожиданно напала огромная собака, предположительно – московская сторожевая. Одним прыжком повалила на землю и стала кусать в спину, издавая зверское рычание. Слюни текли из пасти – вся кофта дочери в слюнях и дырах. Зверюга знала, как обездвижить жертву, ведь позвоночник – это столб нашего скелета, – отметила мать школьницы.

Девочка, по собственному признанию, закрывала лицо и шею, чтобы животное не задело какую-нибудь вену. Спасла её и старая плотная кофта.

Разъярённую собаку отогнал от ребёнка проезжавший мимо мужчина, который предложил подвезти пострадавшую домой. Теперь её ждёт курс уколов (судя по всему, от бешенства – прим.) и перевязки. «И ещё неизвестно, чем это обернётся в будущем», – добавила автор поста.

Женщина обратилась к надзорным органам с призывом навести порядок в этой сфере. Она предложила устраивать тестирование для всех желающих обзавестись такими опасными собаками, учить обращению с ними и только потом выдавать соответствующие разрешения. А ещё наша землячка призналась, что «прониклась чувством мести» и хочет «найти и истребить» пса, напавшего на её дочь.

В управлении муниципального контроля Иволгинского района «Байкал-Daily», что к ним информация об этом нападении не поступала. 
 
На минувшей неделе в республике ужесточили правила содержания и выгула питомцев. Теперь появляться с ними на улицах разрешается только в наморднике и на коротком поводке, а в частном секторе псов нужно держать на цепи или в вольере – причём определённого размера. Кроме того, запрещено приходить со своими хвостатыми любимцами в общественные места, если у входа туда есть соответствующее предупреждение. Исключение – ветеринарные клиники и груминг-салоны. Нововведения не касаются и собак-поводырей. 
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