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В Бурятии пытаются опознать найденного в реке мертвеца с иконкой на шее

В Бурятии пытаются опознать найденного в реке мертвеца с иконкой на шее
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Труп мужчины выловили в Селенге более месяца назад

Жителей Бурятии просят помочь с опознанием мужчины, чьё тело обнаружили ещё 30 апреля в Кабанском районе, в полутора километрах от села Брянск. Труп  находился в Селенге. Предположительно, мужчина утонул в реке ещё осенью.


В районной группе «Кабанск-инфо.24/7» опубликовали его приметы – около 35-45 лет, европейской внешности, рост – примерно 183 сантиметра. Из одежды на мужчине были чёрная кофта на молнии с накладным карманом на груди с левой стороны, бежевый свитер с замком на воротнике, коричневая футболка, тёмно-серые классические брюки, коричневый кожаный ремень и чёрные носки

На шее покойного висела иконка на чёрном шнурке с изображением Матроны Московской.

При наличии какой-либо информации о личности этого человека жителей республики просят сообщить об этом в полицию по телефонам 8-914-638-70-77, 8 (3012) 41-66-66 или 102 (112).
смерть Селенга

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