Забайкалец до смерти избил 57-летнюю женщину

Мужчине грозит до 15 лет колонии



Житель Акшинского района Забайкальского края обвиняется в убийстве.



По версии следствия, 17 марта в селе Тохтор Акшинского района года 33-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения убил 57-летнюю женщину.



Из-за ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртного, обвиняемый на улице села дважды ударил потерпевшую по голове деревянным предметом, а затем нанёс более 20 ударов руками и ногами по телу женщин. От полученных травм женщина скончалась в больнице.



Ранее обвиняемый пять раз привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.



Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



