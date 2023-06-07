Мужчине грозит до 15 лет колонии
Житель Акшинского района Забайкальского края обвиняется в убийстве.
По версии следствия, 17 марта в селе Тохтор Акшинского района года 33-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения убил 57-летнюю женщину.
Из-за ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртного, обвиняемый на улице села дважды ударил потерпевшую по голове деревянным предметом, а затем нанёс более 20 ударов руками и ногами по телу женщин. От полученных травм женщина скончалась в больнице.
Ранее обвиняемый пять раз привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.
Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Забайкалец до смерти избил 57-летнюю женщину
Происшествия, Фото:
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