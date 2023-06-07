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Забайкалец до смерти избил 57-летнюю женщину

Забайкалец до смерти избил 57-летнюю женщину
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчине грозит до 15 лет колонии

Житель Акшинского района Забайкальского края обвиняется в убийстве.

По версии следствия, 17 марта в селе Тохтор Акшинского района года 33-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения убил 57-летнюю женщину.

Из-за ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртного, обвиняемый на улице села дважды ударил потерпевшую по голове деревянным предметом, а затем нанёс более 20 ударов руками и ногами по телу женщин. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Ранее обвиняемый пять раз привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.

Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Забайкальский край убийство

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