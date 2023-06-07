В Иркутской области женщина с детьми переходила железную дорогу в неположенном месте

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушительницу привлекли к административной ответственности



В понедельник, 5 июня, транспортные полицейские на перегон «Лена – Якурим» заметили38-летнюю жительницу Усть-Кута, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Дорогу она переходила с двумя детьми - девочками 2010 и 2020 годов рождения.



Нарушительницу привлекли к административной ответственности по ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ и по ст. 5.35 КоАП РФ, а также провели с семьёй профилактическую беседу.



- Правоохранители напоминают: переходить железнодорожные пути следует только с строго установленном для этого месте. Несоблюдение правил личной безопасности на объектах транспортного комплекса может привести к травматизму и гибели, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





