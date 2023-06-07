В Бурятии мужчина сломал рёбра, упав с коня





В Окинской ЦРБ поблагодарили всех участников «спасательной операции». «В таких суровых условиях, когда помощи ждать неоткуда, а на кону стоит человеческая жизнь, наши земляки всегда протягивают руку помощи», – отметили в медучреждении.



Всё произошло в Окинском районе Бурятии. Во врачебную амбулаторию, которая находится в улусе Сорок, поступил звонок из местности Субаря. Это зимняя заимка, которая находится довольно далеко от районного центра. Там нет электроэнергии, сотовой и телефонной связи.Звонивший вышел на связь по спутниковому Интернету. Он сообщил, что упал с коня и получил травму – предположительно, сломал рёбра. Мужчине было тяжело дышать, а грудная клетка сильно болела. Врач не успела расспросить пострадавшего обо всём подробнее – разговор прервался.В это время как раз началось таяние снега в горах. Многочисленные ручейки и маленькие горные речки стали полноводными и перекрыли все доступные дороги. Фельдшер ФАП из улуса Хурга отправилась в дорогу на квадроцикле повышенной проходимости вместе с молодым водителем. Они добрались до места вызова за шесть часов и доставили пациента в центральную районную больницу. Обратный путь занял восемь часов.Сейчас жизни мужчины уже ничего не угрожает. Он проходит необходимое лечение, рассказали в Минздраве Бурятии.