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Жителя Бурятии посадили за кражи куриного желе и ортопедических сапог

Жителя Бурятии посадили за кражи куриного желе и ортопедических сапог
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина совершил три преступления

Житель Бурятии предстал перед судом за грабёж и кражи.

В октябре 2022 года в Закаменске мужчина, находясь возле жилого дома, вырвал из рук женщины сумку. В ней находились кошелёк с 5500 рублей.

После ограбления преступник скрылся.

Также в январе 2023 года мужчина пошёл ещё на одно преступление. Взломав дверные замки садовым буром, он залез в дом, откуда украл рюкзак и пакет куриного желе (стоимостью 100 рублей).

Позднее, тоже в январе, он проник в ещё одну квартиру в Закаменске. Оттуда стащил телефон Самсунг А01 (стоимостью 3500 рублей), куртку за 4000 рублей, ортопедические сапоги (ценой в 5000 рублей) и спортивную сумку.

Суд квалифицировал его действия по статьям «Грабёж» и «Кража». Окончательно мужчине назначено наказания в виде трёх лет колонии строгого режима.

- Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба Закаменского районного суда. 
кража грабеж

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