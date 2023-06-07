Жителя Бурятии посадили за кражи куриного желе и ортопедических сапог

Мужчина совершил три преступления



Житель Бурятии предстал перед судом за грабёж и кражи.



В октябре 2022 года в Закаменске мужчина, находясь возле жилого дома, вырвал из рук женщины сумку. В ней находились кошелёк с 5500 рублей.



После ограбления преступник скрылся.



Также в январе 2023 года мужчина пошёл ещё на одно преступление. Взломав дверные замки садовым буром, он залез в дом, откуда украл рюкзак и пакет куриного желе (стоимостью 100 рублей).



Позднее, тоже в январе, он проник в ещё одну квартиру в Закаменске. Оттуда стащил телефон Самсунг А01 (стоимостью 3500 рублей), куртку за 4000 рублей, ортопедические сапоги (ценой в 5000 рублей) и спортивную сумку.



Суд квалифицировал его действия по статьям «Грабёж» и «Кража». Окончательно мужчине назначено наказания в виде трёх лет колонии строгого режима.



- Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба Закаменского районного суда.

