Он сумел повалить жертву на пол
В Иволгинском районе Бурятии инвалид-колясочник, защищая свою сестру, убил мужчину. Суд признал его виновным в убийстве, совершённом при превышении пределов необходимой обороны.
Всё случилось вечером в декабре 2022 года. Брат с сестрой и их приятель сидели дома и распивали спиртное. В какой-то момент между женщиной и гостем произошла ссора, и последний схватил её за волосы, ударив кулаком по голове.
Испугавшись за жизнь своей сестры, инвалид для устрашения схватил кухонный нож и выехал на веранду. Он потребовал отпустить сестру.
Тут обидчик переключил своё внимание на мужчину и рывком уронил его с инвалидного кресла. Однако мужчина сумел дёрнуть обидчика за ноги, также повалить на пол и нанести 11 ударов по бёдрам.
От обильной кровопотери гость скончался.
- Суд учёл в совокупности смягчающие и отягчающие обстоятельства и назначил подсудимому наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.
Приговор вступил в законную силу.
Справка:
Ограничение свободы – мягкий вид наказания, который влечёт для осуждённого лишь ряд обязанностей и ограничений:
- Запрет покидать место постоянного проживания в определённое время суток (обычно в ночное время);
- Запрет посещения определённых, указанных в приговоре, мест, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования;
- Запрет выезжать за территорию определенного муниципального образования;
- Запрет участия в массовых мероприятиях и посещения данных мероприятий (общественно-политические, культурно-зрелищные, спортивные);
- Запрет осуществлять смену места жительства.
Помимо этого, на осуждённого возлагается обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырёх раз в месяц.
В Бурятии инвалид-колясочник зарезал обидчика сестры
Происшествия, Фото:
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