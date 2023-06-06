Жителя Бурятии, убившего гостя, отправили за решётку

Он получил девять лет колонии



В Иволгинском районе Бурятии суд назначил девять лет лишения свободы мужчине, который убил своего гостя.



В феврале 2023 года 46-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары ножом знакомому, пришедшему к нему домой. Жертва скончался на месте.



Суд признал подсудимого виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в СК СКР по Бурятии.



Приговором суда мужчине назначено девять лет в исправительной колонии строгого режима.



