Он получил девять лет колонии
В Иволгинском районе Бурятии суд назначил девять лет лишения свободы мужчине, который убил своего гостя.
В феврале 2023 года 46-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары ножом знакомому, пришедшему к нему домой. Жертва скончался на месте.
Суд признал подсудимого виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в СК СКР по Бурятии.
Приговором суда мужчине назначено девять лет в исправительной колонии строгого режима.
Жителя Бурятии, убившего гостя, отправили за решётку
Происшествия, Фото:
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