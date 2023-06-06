В Улан-Удэ сгорел магазин







Всего к тушению привлекались 26 человек сотрудников и шесть единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.





Днём 6 июня загорелся магазин по улице Центральная в посёлке Исток в Улан-Удэ.На момент прибытия пожарных горела крыша здания.- Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на соседние строения. В настоящее время проводится тушение возгорания, площадь уточняется. Пострадавших нет, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.