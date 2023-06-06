Иномарка вспыхнула прямо на трассе
Всё случилось днём 6 июня в Кяхтинском районе Бурятии. На трассе в 10 километрах от улуса Субуктуй вспыхнул автомобиль Subaru Forester
Водитель иномарки ехал из села Большой Луг в Кяхту. В какой-то момент загорелся моторный отсек. Очевидцы рассказали, что обошлось без пострадавших.
На место выезжали сотрудники пожарной части № 33. Они ликвидировали возгорание на площади в 6 квадратных метров. Причина уже известна – короткое замыкание электропроводки, сообщается в районной группе «Кяхта-инфо.24/7».
В Бурятии на ходу загорелся автомобиль
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