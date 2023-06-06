В Бурятии на ходу загорелся автомобиль

Иномарка вспыхнула прямо на трассе



Всё случилось днём 6 июня в Кяхтинском районе Бурятии. На трассе в 10 километрах от улуса Субуктуй вспыхнул автомобиль Subaru Forester



Водитель иномарки ехал из села Большой Луг в Кяхту. В какой-то момент загорелся моторный отсек. Очевидцы рассказали, что обошлось без пострадавших.



На место выезжали сотрудники пожарной части № 33. Они ликвидировали возгорание на площади в 6 квадратных метров. Причина уже известна – короткое замыкание электропроводки, сообщается в районной группе «Кяхта-инфо.24/7».

