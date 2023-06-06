06 июня

05 июня

Популярное

В пятиэтажке в Улан-Удэ вспыхнул электрощиток

Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар случился в 113 квартале

В понедельник, 5 июня, в пять часов вечера в Улан-Удэ пожарным поступило сообщение о возгорании электросчётчика. Инцидент произошёл в пятиэтажном доме в 113 микрорайоне.

Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание на площади 0,1 кв.м.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в электрощитовой, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в закаменском селе Холтосон загорелся дом из-за короткого замыкания стиральной машинки
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Фармацевт и пенсионер из Иркутской области отдали мошенникам крупные суммы
Фармацевт и пенсионер из Иркутской области отдали мошенникам крупные суммы
Происшествия, 06.06.2023
В общей сложности они лишились более трёх миллионов рублей
В Бурятии не могут вывезти отходы из-за ломающихся мусоровозов
В Бурятии не могут вывезти отходы из-за ломающихся мусоровозов
Происшествия, 06.06.2023
Ответственная компания обещала вывезти мусор в ближайшее время
В Иркутске подозреваемому в жестоком избиении собаки избрали меру пресечения
В Иркутске подозреваемому в жестоком избиении собаки избрали меру пресечения
Происшествия, 06.06.2023
Задержанный заявил, что животное не трогал, хотя есть видео с места событий
Жителей Бурятии предупредили о смертельно опасном сидре
Жителей Бурятии предупредили о смертельно опасном сидре
Происшествия, 06.06.2023
Пивной напиток, который убил уже 18 человек, экстренно убирают с прилавков
Размытую селем дорогу в Бурятии расчистят только через сутки
Размытую селем дорогу в Бурятии расчистят только через сутки
Происшествия, 06.06.2023
А чтобы полностью ликвидировать последствия стихии, потребуется два дня

В Иркутске сбили подростка на электросамокате
В Иркутске сбили подростка на электросамокате
Происшествия, 06.06.2023
Школьник двигался на самокате в попутном направлении
В пригороде Улан-Удэ неизвестный покончил с собой
В пригороде Улан-Удэ неизвестный покончил с собой
Происшествия, 06.06.2023
Полицейские просят помощи в установлении личности
Жителя Бурятии осудили за 28 срубленных сосен
Жителя Бурятии осудили за 28 срубленных сосен
Происшествия, 06.06.2023
Ущерб составил более 200 тысяч рублей
В Улан-Удэ ребёнка сняли с карниза
В Улан-Удэ ребёнка сняли с карниза
Происшествия, 06.06.2023
Вызволять его оттуда пришлось с помощью пожарной лестницы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^