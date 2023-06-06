В пятиэтажке в Улан-Удэ вспыхнул электрощиток

Пожар случился в 113 квартале
В понедельник, 5 июня, в пять часов вечера в Улан-Удэ пожарным поступило сообщение о возгорании электросчётчика. Инцидент произошёл в пятиэтажном доме в 113 микрорайоне.
Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание на площади 0,1 кв.м.
По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в электрощитовой, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в закаменском селе Холтосон загорелся дом из-за короткого замыкания стиральной машинки
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Пожар случился в 113 квартале
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