В Улан-Удэ эвакуировали персонал и пациентов поликлиники

Сработала пожарная тревога



Как стало известно «Байкал-Daily», днём 6 июня эвакуировали посетителей городской поликлиники №4, которая находится в улан-удэнском микрорайоне Восточный. Там сработала пожарная тревога.



- Персонал и пациенты без паники покинули здание. Люди ждали примерно восемь минут на улице, после чего их запустили, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец произошедшего.



Дыма люди не заметили, запаха гари не почувствовали.



В ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что это была учебная пожарная тревога.

