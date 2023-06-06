Сработала пожарная тревога
Как стало известно «Байкал-Daily», днём 6 июня эвакуировали посетителей городской поликлиники №4, которая находится в улан-удэнском микрорайоне Восточный. Там сработала пожарная тревога.
- Персонал и пациенты без паники покинули здание. Люди ждали примерно восемь минут на улице, после чего их запустили, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец произошедшего.
Дыма люди не заметили, запаха гари не почувствовали.
В ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что это была учебная пожарная тревога.
В Улан-Удэ эвакуировали персонал и пациентов поликлиники
Происшествия, Фото:
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