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В Улан-Удэ эвакуировали персонал и пациентов поликлиники

В Улан-Удэ эвакуировали персонал и пациентов поликлиники
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сработала пожарная тревога

Как стало известно «Байкал-Daily», днём 6 июня эвакуировали посетителей городской поликлиники №4, которая находится в улан-удэнском микрорайоне Восточный. Там сработала пожарная тревога.

- Персонал и пациенты без паники покинули здание. Люди ждали примерно восемь минут на улице, после чего их запустили, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец произошедшего.

Дыма люди не заметили, запаха гари не почувствовали.

В ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что это была учебная пожарная тревога. 
поликлиника эвакуация

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