Ответственная компания обещала вывезти мусор в ближайшее время
Жители сельского поселения «Гильбиринское» Иволгинского района Бурятии пожаловались на мусорную проблему. По их словам, отходы не вывозят уже на протяжении двух недель, сообщается в группе «Иволга-инфо».
Диспетчер компании, ответственной за вывоз отходов, пояснила, что услуги не оказываются из-за поломок мусоровозов. Также сотрудник заявила, что последний вывоз мусора был осуществлён 22 мая.
- 22 мая - вывоз был. 29 мая - поломка мусоровоза. 5 июня - мусоровоз доехал до отворота на Хурамшу и сломался. Другой мусоровоз отбуксировал обратно в гараж, - говорится в сообщении.
Мусор обещали вывезти в ближайшее время: «12 июня - обязательно отправим мусоровозы в Хурамшу, Гильбиру и Кокорино. Заберём весь объём ТКО», - заверили на предприятии.
В Бурятии не могут вывезти отходы из-за ломающихся мусоровозов
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сработала пожарная тревога
Пожар случился в 113 квартале
В общей сложности они лишились более трёх миллионов рублей
Ответственная компания обещала вывезти мусор в ближайшее время
Задержанный заявил, что животное не трогал, хотя есть видео с места событий
Пивной напиток, который убил уже 18 человек, экстренно убирают с прилавков
Она набросилась на неверного супруга с ножом
А чтобы полностью ликвидировать последствия стихии, потребуется два дня
Школьник двигался на самокате в попутном направлении
Пострадавших нет
Полицейские просят помощи в установлении личности
Он украл наушники за 38 тысяч
Ущерб составил более 200 тысяч рублей
Вызволять его оттуда пришлось с помощью пожарной лестницы
Очаг локализовали