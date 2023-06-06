06 июня

05 июня

Популярное

В Бурятии не могут вывезти отходы из-за ломающихся мусоровозов

В Бурятии не могут вывезти отходы из-за ломающихся мусоровозов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ответственная компания обещала вывезти мусор в ближайшее время

Жители сельского поселения «Гильбиринское» Иволгинского района Бурятии пожаловались на мусорную проблему. По их словам, отходы не вывозят уже на протяжении двух недель, сообщается в группе «Иволга-инфо».

Диспетчер компании, ответственной за вывоз отходов, пояснила, что услуги не оказываются из-за поломок мусоровозов. Также сотрудник заявила, что последний вывоз мусора был осуществлён 22 мая.

- 22 мая - вывоз был. 29 мая - поломка мусоровоза. 5 июня - мусоровоз доехал до отворота на Хурамшу и сломался. Другой мусоровоз отбуксировал обратно в гараж, - говорится в сообщении.

Мусор обещали вывезти в ближайшее время: «12 июня - обязательно отправим мусоровозы в Хурамшу, Гильбиру и Кокорино. Заберём весь объём ТКО», - заверили на предприятии. 
мусор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Фармацевт и пенсионер из Иркутской области отдали мошенникам крупные суммы
Фармацевт и пенсионер из Иркутской области отдали мошенникам крупные суммы
Происшествия, 06.06.2023
В общей сложности они лишились более трёх миллионов рублей
В Бурятии не могут вывезти отходы из-за ломающихся мусоровозов
В Бурятии не могут вывезти отходы из-за ломающихся мусоровозов
Происшествия, 06.06.2023
Ответственная компания обещала вывезти мусор в ближайшее время
В Иркутске подозреваемому в жестоком избиении собаки избрали меру пресечения
В Иркутске подозреваемому в жестоком избиении собаки избрали меру пресечения
Происшествия, 06.06.2023
Задержанный заявил, что животное не трогал, хотя есть видео с места событий
Жителей Бурятии предупредили о смертельно опасном сидре
Жителей Бурятии предупредили о смертельно опасном сидре
Происшествия, 06.06.2023
Пивной напиток, который убил уже 18 человек, экстренно убирают с прилавков
Размытую селем дорогу в Бурятии расчистят только через сутки
Размытую селем дорогу в Бурятии расчистят только через сутки
Происшествия, 06.06.2023
А чтобы полностью ликвидировать последствия стихии, потребуется два дня

В Иркутске сбили подростка на электросамокате
В Иркутске сбили подростка на электросамокате
Происшествия, 06.06.2023
Школьник двигался на самокате в попутном направлении
В пригороде Улан-Удэ неизвестный покончил с собой
В пригороде Улан-Удэ неизвестный покончил с собой
Происшествия, 06.06.2023
Полицейские просят помощи в установлении личности
Жителя Бурятии осудили за 28 срубленных сосен
Жителя Бурятии осудили за 28 срубленных сосен
Происшествия, 06.06.2023
Ущерб составил более 200 тысяч рублей
В Улан-Удэ ребёнка сняли с карниза
В Улан-Удэ ребёнка сняли с карниза
Происшествия, 06.06.2023
Вызволять его оттуда пришлось с помощью пожарной лестницы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^