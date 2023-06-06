В Бурятии не могут вывезти отходы из-за ломающихся мусоровозов

Ответственная компания обещала вывезти мусор в ближайшее время



Жители сельского поселения «Гильбиринское» Иволгинского района Бурятии пожаловались на мусорную проблему. По их словам, отходы не вывозят уже на протяжении двух недель, сообщается в группе «Иволга-инфо».



Диспетчер компании, ответственной за вывоз отходов, пояснила, что услуги не оказываются из-за поломок мусоровозов. Также сотрудник заявила, что последний вывоз мусора был осуществлён 22 мая.



- 22 мая - вывоз был. 29 мая - поломка мусоровоза. 5 июня - мусоровоз доехал до отворота на Хурамшу и сломался. Другой мусоровоз отбуксировал обратно в гараж, - говорится в сообщении.



Мусор обещали вывезти в ближайшее время: «12 июня - обязательно отправим мусоровозы в Хурамшу, Гильбиру и Кокорино. Заберём весь объём ТКО», - заверили на предприятии.

