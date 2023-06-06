Жительница Бурятии чуть не убила мужа из-за чужой кофточки в постели

Она набросилась на неверного супруга с ножом
Иволгинский районный суд в Бурятии вынес приговор женщине, которая напала с ножом на мужа. Причиной конфликта стала ревность, а именно – чужая женская кофточка, обнаруженная в супружеской кровати.
Всё произошло в январе 2023 года, когда женщина вернулась ночью домой с новогоднего корпоратива; супруг уже спал. Расстилая постель, жена обнаружила там неизвестно чью дамскую кофточку.
Женщина тут же разбудила мужа и стала выяснять, откуда взялась чужая одежда. Мужчина же всё тянул с ответом. Поняв, что муж её обманывает, супруга стала выгонять его из дома. В ответ он напал на неё и ударил кулаком по лицу.
Испугавшись, супруга убежала на кухню и вооружилась ножом. В ходе дальнейшей ссоры она нанесла удар ножом в грудную клетку.
Суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). В судебном заседании сельчанка свою вину признала частично.
- Суд учёл в совокупности смягчающие и отягчающие Ж. наказание обстоятельства и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.
Приговор вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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