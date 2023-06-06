Жителей Бурятии предупредили о смертельно опасном сидре

Пивной напиток, который убил уже 18 человек, экстренно убирают с прилавков







- По предварительным данным, потерпевшие употребляли пивной напиток «Мистер Сидр», который приобрели в розничных магазинах. Подозреваемый задержан. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз, – рассказали в Следственном комитете России.



В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц»).





В республиканском управлении Роспотребнадзора жителей Бурятии предупредили о массовом отравлении слабоалкогольным напитком, который производят в Самарской области. Подобные случаи зарегистрировали сразу в нескольких российских регионах.По последним данным, после употребления сидра умерли 18 человек. Глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства найти и изъять его из продажи.Сотрудники Роспотребнадзора по РБ уже вовсю проводят мероприятия по пресечению оборота этой продукции на территории республики. Всех, кто увидит напиток под названием «Мистер Сидр» в магазинах, просят незамедлительно сообщить об этом. «Его употребление опасно для жизни и здоровья», – подчеркнули в надзорном ведомстве.В Самарской области тем временем задержали предпринимателя, который и занимался изготовлением сидра в посёлке Винтай, а затем поставлял его в торговые точки.С 3 по 4 июня несколько жителей Димитровграда оказались на больничной койке с диагнозом «отравление неустановленным веществом». Девять из скончались. Потом число жертв в целом стране увеличилось вдвое.