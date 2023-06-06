06 июня

05 июня

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В Бурятии сгорел «УАЗ Хантер»

В Бурятии сгорел «УАЗ Хантер»
Происшествия, 
Пострадавших нет

5 июня в селе Романовка Баунтовского района Бурятии сгорел автомобиль «УАЗ Хантер». Сообщение о пожаре поступило ночью на телефон экстренных служб 112.

Приехавшие пожарные потушили возгорание за восемь минут.

- В результате пожара выгорели салон автомобиля и подкапотное пространство на общей площади 7 кв. м. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, автомобиль загорелся из-за короткого замыкания электропроводки.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 мая в Джидинском районе на животноводческой стоянке горела Toyota Carina
пожар автомобили

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