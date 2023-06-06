Он украл наушники за 38 тысяч
Утром 2 июня в полицию отделения МВД России по Курумканскому району обратился 27-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что оставил на ночь на огороженной территории возле гаража свой грузовик. Автомобиль не был заперт, и в итоге из кабины украли дорогие беспроводные наушники. Сумма ущерба составила 38 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Вором оказался 18-летний парень.
- Следствием установлено, что молодой человек 1 июня отмечал своё совершеннолетие. После распития спиртных напитков, возвращаясь ночью домой, заметил грузовой автомобиль. Зайдя беспрепятственно на огороженную территорию, он проник в салон в поисках ценных вещей. Заметив лежащие на панели автомобиля беспроводные наушники, забрал их и скрылся, - сообщили в МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Житель Бурятии отметил совершеннолетие кражей дорогих наушников
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