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Житель Бурятии отметил совершеннолетие кражей дорогих наушников

Житель Бурятии отметил совершеннолетие кражей дорогих наушников
Происшествия, 
Он украл наушники за 38 тысяч

Утром 2 июня в полицию отделения МВД России по Курумканскому району обратился 27-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что оставил на ночь на огороженной территории возле гаража свой грузовик. Автомобиль не был заперт, и в итоге из кабины украли дорогие беспроводные наушники. Сумма ущерба составила 38 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Вором оказался 18-летний парень.

- Следствием установлено, что молодой человек 1 июня отмечал своё совершеннолетие. После распития спиртных напитков, возвращаясь ночью домой, заметил грузовой автомобиль. Зайдя беспрепятственно на огороженную территорию, он проник в салон в поисках ценных вещей. Заметив лежащие на панели автомобиля беспроводные наушники, забрал их и скрылся, - сообщили в МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража

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