Ущерб составил более 200 тысяч рублей
В марте 2023 года 28-летний житель Еравнинского района Бурятии в Тужинском участковом лесничестве незаконно срубил 28 сосен. Ущерб лесному фонду оценён в 201 тысячу рублей.
На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка леса в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 260 УК РФ).
Суд признал его виновным и назначил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
- Вещественные доказательства по уголовному делу: бензопила и деревья обращены в доход государства. Причинённый материальный ущерб подсудимый возместил в полном объёме. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жителя Бурятии осудили за 28 срубленных сосен
Происшествия, Фото:
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