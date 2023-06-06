Жителя Бурятии осудили за 28 срубленных сосен

Ущерб составил более 200 тысяч рублей



В марте 2023 года 28-летний житель Еравнинского района Бурятии в Тужинском участковом лесничестве незаконно срубил 28 сосен. Ущерб лесному фонду оценён в 201 тысячу рублей.



На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка леса в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 260 УК РФ).



Суд признал его виновным и назначил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.



- Вещественные доказательства по уголовному делу: бензопила и деревья обращены в доход государства. Причинённый материальный ущерб подсудимый возместил в полном объёме. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

