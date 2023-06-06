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Жителя Бурятии осудили за 28 срубленных сосен

Жителя Бурятии осудили за 28 срубленных сосен
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ущерб составил более 200 тысяч рублей

В марте 2023 года 28-летний житель Еравнинского района Бурятии в Тужинском участковом лесничестве незаконно срубил 28 сосен. Ущерб лесному фонду оценён в 201 тысячу рублей.

На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка леса в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

Суд признал его виновным и назначил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

- Вещественные доказательства по уголовному делу: бензопила и деревья обращены в доход государства. Причинённый материальный ущерб подсудимый возместил в полном объёме. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
незаконная рубка черные лесорубы

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