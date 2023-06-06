В Бурятии гроза вызвала лесной пожар в заповеднике



На утро 6 июня продолжаются работы по дотушиванию локализованных очагов в Кижингинском и Курумканском районах.







Справка:



Государственный природный заповедник «Джергинский» находится в Курумканском районе. Основан в 1992 году на базе существовавшего с 1974 года государственного комплексного заказника «Джергинский».



Расположен в верховьях реки Баргузин на стыке трёх крупных горных массивов —Баргузинского, Икатского и Южно-Муйского хребтов.



В заповеднике выявлено более 650 видов сосудистых растений, 29 видов редких и эндемичных растений, отмечен 201 вид позвоночных животных: рыб — шесть видов, земноводных — три, пресмыкающихся — четыре, птиц — 145, млекопитающих — 43.



В заповеднике обитают лось, кабарга, изюбрь, кабан, сибирская косуля, редко — северный олень.





В агентстве лесного хозяйства отмечают, что для оперативного обнаружения и ликвидации возгораний используется наземный и авиационный мониторинг. В том числе ведётся видеомониторинг камерами системы «Лесохранитель».