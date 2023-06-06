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В Бурятии гроза вызвала лесной пожар в заповеднике

В Бурятии гроза вызвала лесной пожар в заповеднике
Происшествия,  Фото:фото пожара в Прибайкальском районе
Очаг локализовали

Накануне, 5 июня, в Бурятии тушили три лесных пожара; они действовали в Кижингинском, Прибайкальском районах, а также на территории Джергинского заповедника в Курумканском районе. Причиной всех возгораний стали сухие грозы.


- На тушении работали 56 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 14 единиц техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 10,4 га, из них 4 га – территория заповедной зоны, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Лесной пожар в Прибайкальском районе ликвидирован. 



На утро 6 июня продолжаются работы по дотушиванию локализованных очагов в Кижингинском и Курумканском районах.


В агентстве лесного хозяйства отмечают, что для оперативного обнаружения и ликвидации возгораний используется наземный и авиационный мониторинг. В том числе ведётся видеомониторинг камерами системы «Лесохранитель».

Справка:

Государственный природный заповедник «Джергинский» находится в Курумканском районе. Основан в 1992 году на базе существовавшего с 1974 года государственного комплексного заказника «Джергинский».

Расположен в верховьях реки Баргузин на стыке трёх крупных горных массивов —Баргузинского, Икатского и Южно-Муйского хребтов.

В заповеднике выявлено более 650 видов сосудистых растений, 29 видов редких и эндемичных растений, отмечен 201 вид позвоночных животных: рыб — шесть видов, земноводных — три, пресмыкающихся — четыре, птиц — 145, млекопитающих — 43.

В заповеднике обитают лось, кабарга, изюбрь, кабан, сибирская косуля, редко — северный олень.

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