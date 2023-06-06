Поджигателям грозит до пяти лет лишения свободы
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 2 июня за небольшой промежуток времени по улице Крупской в Закаменске поочерёдно горели пять отдельно стоящих нежилых домов.
- Все пожары были своевременно ликвидированы государственной противопожарной службой Бурятии на небольшой площади. Развития на соседние строения, жилые дома и надворные постройки не допущено, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Органы местного самоуправления производят расчёт ущерба, причинённого пожаром. Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
- Всего с начала года в республике произошло 74 пожара по причине умышленного поджога. В соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации за уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщил начальник отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Бурятии Евгений Попов.
В Бурятии произошло 74 пожара из-за поджога
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Иск в суд подала прокуратура
Там полностью ограничили движение транспорта
Волонтёры продолжают искать ещё 19 исчезнувших жителей республики
Майнинговое оборудование не выдерживает нагрузки в тёплую погоду
Выгорело пять квадратных метров
Поджигателям грозит до пяти лет лишения свободы
За захламление грозит административная ответственность
Он обвиняется в мошенничестве
Пожар возник вблизи деревни Харанцы
Проезда по дороге нет
Он признал свою вину
Пассажирок осматривают медики
Мужчина был пьян настолько, что не мог шевелиться
Он без разрешения возил пассажиров на маломерном судне
Полсотни пожарных-десантников уехали в охваченную огнём Свердловскую область