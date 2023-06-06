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В Бурятии произошло 74 пожара из-за поджога

В Бурятии произошло 74 пожара из-за поджога
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Поджигателям грозит до пяти лет лишения свободы

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 2 июня за небольшой промежуток времени по улице Крупской в Закаменске поочерёдно горели пять отдельно стоящих нежилых домов.

- Все пожары были своевременно ликвидированы государственной противопожарной службой Бурятии на небольшой площади. Развития на соседние строения, жилые дома и надворные постройки не допущено, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Органы местного самоуправления производят расчёт ущерба, причинённого пожаром. Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

- Всего с начала года в республике произошло 74 пожара по причине умышленного поджога. В соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации за уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщил начальник отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Бурятии Евгений Попов.

пожар

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