Одного пропавшего в Бурятии человека нашли мёртвым

Волонтёры продолжают искать ещё 19 исчезнувших жителей республики
Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в мае 2023 года. Всего за последний месяц весны они получили 94 заявки на поиск пропавших людей по всей республике.
Большинство из этих 94 человек – 74 – обнаружили живыми. Ещё один погиб, остальных всё ещё ищут.
- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».
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Волонтёры продолжают искать ещё 19 исчезнувших жителей республики
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