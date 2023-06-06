Одного пропавшего в Бурятии человека нашли мёртвым





Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в мае 2023 года. Всего за последний месяц весны они получили 94 заявки на поиск пропавших людей по всей республике.Большинство из этих 94 человек – 74 – обнаружили живыми. Ещё один погиб, остальных всё ещё ищут.- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».