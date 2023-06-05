В Иркутске руководителя стройфирмы будут судить за взятку

Он признал свою вину



Руководитель строительной компании в Иркутске обвиняется в даче взятки должностному лицу, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



- По версии следствия, мужчина в декабре 2017 года передал 200 тысяч рублей в качестве взятки должностному лицу организации-заказчика за сокрытие факта невыполнения части работ на объектах строительства по договорам подряда, - говорится в сообщении.



Предприниматель полностью признал свою вину.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

