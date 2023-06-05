Он признал свою вину
Руководитель строительной компании в Иркутске обвиняется в даче взятки должностному лицу, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
- По версии следствия, мужчина в декабре 2017 года передал 200 тысяч рублей в качестве взятки должностному лицу организации-заказчика за сокрытие факта невыполнения части работ на объектах строительства по договорам подряда, - говорится в сообщении.
Предприниматель полностью признал свою вину.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутске руководителя стройфирмы будут судить за взятку
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