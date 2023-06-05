Пожар возник вблизи деревни Харанцы
Утром на Ольхоне 5 июня тушили лесной пожар, возникший вблизи деревни Харанцы. О возгорании госинспекторы Островного лесничества узнали, увидев дым со смотровой точки.
- Опасения инспекторов подтвердил звонок от жителя деревни Харанцы. К месту предполагаемого пожара выдвинулись 10 сотрудников на двух автомобилях УАЗ и автоцистерне, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
На месте инспекторы обнаружили горевшее с вершины дерево и тлевшую вокруг него лесную подстилку на площади 0,01 гектара. Через два часа пожар был потушен.
Предположительная причина пожара - грозовой разряд.
Гроза привела к лесному пожару на Ольхоне
Происшествия, Фото:
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