Гроза привела к лесному пожару на Ольхоне

Происшествия, Фото: Юрий Мясников

Пожар возник вблизи деревни Харанцы



Утром на Ольхоне 5 июня тушили лесной пожар, возникший вблизи деревни Харанцы. О возгорании госинспекторы Островного лесничества узнали, увидев дым со смотровой точки.



- Опасения инспекторов подтвердил звонок от жителя деревни Харанцы. К месту предполагаемого пожара выдвинулись 10 сотрудников на двух автомобилях УАЗ и автоцистерне, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



На месте инспекторы обнаружили горевшее с вершины дерево и тлевшую вокруг него лесную подстилку на площади 0,01 гектара. Через два часа пожар был потушен.



Предположительная причина пожара - грозовой разряд.

