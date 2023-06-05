В центре Читы сгорели два деревянных дома

Обошлось без пострадавших
Днём 4 июня в центре Читы, на улице Кастринская, сгорели частный дом и заброшенное строение, оба деревянные.
- Сообщение о возгорании поступило в 13:32. Пожар возник в неэксплуатируемом доме, с которого огонь перекинулось на рядом стоящее жилое строение. Грамотные и оперативные действия огнеборцев не позволили огню перекинуться на соседние участки. Пожар был локализован в 13:56 на площади 102 квадратных метра. Открытое горение ликвидировано спустя 8 минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Погибших и пострадавших нет.
Причину пожара, ущерб и виновное лицо устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.
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