В центре Читы сгорели два деревянных дома





Днём 4 июня в центре Читы, на улице Кастринская, сгорели частный дом и заброшенное строение, оба деревянные.- Сообщение о возгорании поступило в 13:32. Пожар возник в неэксплуатируемом доме, с которого огонь перекинулось на рядом стоящее жилое строение. Грамотные и оперативные действия огнеборцев не позволили огню перекинуться на соседние участки. Пожар был локализован в 13:56 на площади 102 квадратных метра. Открытое горение ликвидировано спустя 8 минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.Погибших и пострадавших нет.Причину пожара, ущерб и виновное лицо устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.