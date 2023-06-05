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В Улан-Удэ находящаяся в розыске женщина устроила скандал в гостинице

В Улан-Удэ находящаяся в розыске женщина устроила скандал в гостинице
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Её задержали росгвардейцы

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали женщину, находящуюся в розыске. Её обнаружила группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, выехавшая по сигналу тревожной сигнализации в гостиницу.

- От персонала гостиницы поступила жалоба на нарушение нетрезвыми постояльцами порядка выселения. Конфликт произошёл между нетрезвыми клиентами и администратором заведения. В ходе установления личностей росгвардейцы выяснили, что женщина находится в оперативном розыске, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Как выяснилось, 40-летняя жительница Иволгинского района с 2019 года уклоняется от уплаты алиментов на содержание своих детей, 5 и 10 лет. Племянников воспитывает её сестра, а задолженность нерадивой матери превышает 800 тысяч рублей.

Задержанную женщину передали судебному приставу-исполнителю. 
Росгвардия алименты

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