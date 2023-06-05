В Улан-Удэ находящаяся в розыске женщина устроила скандал в гостинице

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Её задержали росгвардейцы



В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали женщину, находящуюся в розыске. Её обнаружила группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, выехавшая по сигналу тревожной сигнализации в гостиницу.



- От персонала гостиницы поступила жалоба на нарушение нетрезвыми постояльцами порядка выселения. Конфликт произошёл между нетрезвыми клиентами и администратором заведения. В ходе установления личностей росгвардейцы выяснили, что женщина находится в оперативном розыске, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Как выяснилось, 40-летняя жительница Иволгинского района с 2019 года уклоняется от уплаты алиментов на содержание своих детей, 5 и 10 лет. Племянников воспитывает её сестра, а задолженность нерадивой матери превышает 800 тысяч рублей.



Задержанную женщину передали судебному приставу-исполнителю.

