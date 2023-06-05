Столкнулись «ВАЗ» и «Тойота Креста»
В субботу, 3 июня, в Курумканском районе Бурятии пьяный водитель стал виновником ДТП.
- Около 7:20 водитель мужчина 1990 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения управляя автомашиной «ВАЗ-2109», на 416 км автодороги Улан-Удэ-Курумкан-Новый Уоян, совершил столкновение со следующей в попутном направлении «Тойотой Креста», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадала пассажирка «ВАЗ-2109» - 59-летняя женщина. Она была госпитализирована в местную больницу.
В Бурятии по вине пьяного водителя пострадала пассажирка
Происшествия, Фото:
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