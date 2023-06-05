В Бурятии произошёл пожар из-за стиральной машинки

К нему привело короткое замыкание
Всё произошло на минувших выходных. В закаменском селе Холтосон загорелся брусовой пристрой к жилому дому на улице Почтовая.
На место отправились сотрудники пожарной части № 22. Хозяйка дома в это время находилась на работе. Больше дома никого не было.
К пожару, как выяснилось, привело короткое замыкание – стиральную машинку-автомат оставили включённой. Очаг возгорания был на том самом месте, где она стояла – на веранде, пристроенной к дому, сообщается в районной группе «Закамна-инфо.24/7».
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