В Бурятии произошёл пожар из-за стиральной машинки

К нему привело короткое замыкание





Всё произошло на минувших выходных. В закаменском селе Холтосон загорелся брусовой пристрой к жилому дому на улице Почтовая.На место отправились сотрудники пожарной части № 22. Хозяйка дома в это время находилась на работе. Больше дома никого не было.К пожару, как выяснилось, привело короткое замыкание – стиральную машинку-автомат оставили включённой. Очаг возгорания был на том самом месте, где она стояла – на веранде, пристроенной к дому, сообщается в районной группе «Закамна-инфо.24/7».