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В Бурятии произошёл пожар из-за стиральной машинки

В Бурятии произошёл пожар из-за стиральной машинки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
К нему привело короткое замыкание

Всё произошло на минувших выходных. В закаменском селе Холтосон загорелся брусовой пристрой к жилому дому на улице Почтовая.

На место отправились сотрудники пожарной части № 22. Хозяйка дома в это время находилась на работе. Больше дома никого не было.

К пожару, как выяснилось, привело короткое замыкание – стиральную машинку-автомат оставили включённой. Очаг возгорания был на том самом месте, где она стояла – на веранде, пристроенной к дому, сообщается в районной группе «Закамна-инфо.24/7».
пожар

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