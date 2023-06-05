Увидев зверя, мужчина быстро убежал в дом
В посёлке Сухой Братского района Иркутской области к жилым домам подошёл медведь. Встречу запечатлела камера наблюдения, сообщает «Братская студия телевидения».
На кадрах видно, как зверь внушительных размеров прогуливается вдоль забора одного из участков. Увидев его, мужчина тут же убежал в дом.
Однако зверь не стал долго задерживаться возле участка и ушёл в лес.
В Братском районе выход косолапых к людям – не редкость. Как сообщал «Байкал-Daily», 17 мая в посёлке Кежемский медведь прошёлся рядом с придворными постройками и напал на домашний скот. Он задрал одного телёнка и сильно ранил второго.
В Иркутской области медведь вышел к жилому дому
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