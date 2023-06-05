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В Иркутской области сгорел пассажирский автобус

В Иркутской области сгорел пассажирский автобус
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Находившиеся внутри люди успели вовремя эвакуироваться

Вечером 3 июня на 343 км федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» в районе рабочего посёлка Видим Нижнеилимского района загорелся автобус. Он двигался по маршруту Усть-Кут - Иркутск.

В момент возгорания в автобусе находились 47 пассажиров. Водитель вовремя остановил автобус, все были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Для доставки пассажиров в пункт назначения был задействован резервный транспорт.


- По факту возгорания маршрутки сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Прокуратура Нижнеилимского района также организовала проверку и поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин возгорания.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасности пассажирских перевозок и других законов, - сообщили в пресс-службе. - По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.


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