В Иркутской области сгорел пассажирский автобус













Вечером 3 июня на 343 км федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» в районе рабочего посёлка Видим Нижнеилимского района загорелся автобус. Он двигался по маршруту Усть-Кут - Иркутск.В момент возгорания в автобусе находились 47 пассажиров. Водитель вовремя остановил автобус, все были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Для доставки пассажиров в пункт назначения был задействован резервный транспорт.- По факту возгорания маршрутки сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Прокуратура Нижнеилимского района также организовала проверку и поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин возгорания.- В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасности пассажирских перевозок и других законов, - сообщили в пресс-службе. - По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.