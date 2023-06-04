Пешеход получил травмы различной степени тяжести
Сегодня ночью 34-летняя водитель трамвая, следуя по улице Ключевской, совершила наезд на 39-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 мая, в центре Улан-Удэ трамвай наехал на лежащего между рельсами мужчину. Произошло это в 22 часа на улице Балтахинова, между остановками «Мемориал Победы» и «Площадь Советов».
Лежащего пешехода заметил водитель трамвая №4, экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось.
Пострадавшего госпитализировали в БСМП.
Момент наезда трамвая на лежащего на рельсах мужчину попал на видеорегистратор, установленный в транспорте. Видео опубликовало МУП «Управление трамвая».
В Улан-Удэ трамвай сбил мужчину
Происшествия, Фото:
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