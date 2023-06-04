04 июня

03 июня

02 июня

Популярное

В Улан-Удэ произошёл пожар в магазине

В Улан-Удэ произошёл пожар в магазине
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Общая площадь пожара составила 276 кв.м.

Сегодня ранним утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании магазина в Октябрьском районе Улан-Удэ.

- На место происшествия были незамедлительно направлены пожарные расчёты. На момент прибытия первого подразделения горели крыша здания и его пристрой, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Общая площадь пожара составила 276 кв.м. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования.

Пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС России.
тушение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ произошёл пожар в магазине
В Улан-Удэ произошёл пожар в магазине
Происшествия, 04.06.2023
Общая площадь пожара составила 276 кв.м.
В Бурятии в ДТП пострадали подростки
В Бурятии в ДТП пострадали подростки
Происшествия, 04.06.2023
Несовершеннолетние водитель и пассажир машины госпитализированы
Заблудившаяся в лесу жительница Бурятии перенесла стресс
Заблудившаяся в лесу жительница Бурятии перенесла стресс
Происшествия, 03.06.2023
58-летней сельчанке пришлось провести там целую ночь
Центр Улан-Удэ более чем на два часа оставался без света
Центр Улан-Удэ более чем на два часа оставался без света
Происшествия, 03.06.2023
Причиной стала неисправность кабельной линии
В Бурятии в перевернувшейся машине погибли три человека
В Бурятии в перевернувшейся машине погибли три человека
Происшествия, 02.06.2023
Смертельное ДТП вновь произошло в Прибайкальском районе
Полицейские вычислили мошенника, которому читинка перевела почти миллион
Полицейские вычислили мошенника, которому читинка перевела почти миллион
Происшествия, 02.06.2023
Мошенник обещал компенсацию за ранее приобретённые БАДы
В Бурятии фельдшер и водитель спасли малыша с остановившимся сердцем
В Бурятии фельдшер и водитель спасли малыша с остановившимся сердцем
Происшествия, 02.06.2023
Медик вернула его к жизни прямо в карете скорой  
Квадрокоптер в Бурятии засёк чёрного лесоруба
Квадрокоптер в Бурятии засёк чёрного лесоруба
Происшествия, 02.06.2023
Он напилил деревья на 46 с лишним тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^