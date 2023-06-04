В Улан-Удэ произошёл пожар в магазине

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Общая площадь пожара составила 276 кв.м.



Сегодня ранним утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании магазина в Октябрьском районе Улан-Удэ.



- На место происшествия были незамедлительно направлены пожарные расчёты. На момент прибытия первого подразделения горели крыша здания и его пристрой, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



Общая площадь пожара составила 276 кв.м. Пострадавших нет.



Предварительная причина пожара - неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования.



Пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС России.

