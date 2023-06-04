Общая площадь пожара составила 276 кв.м.
Сегодня ранним утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании магазина в Октябрьском районе Улан-Удэ.
- На место происшествия были незамедлительно направлены пожарные расчёты. На момент прибытия первого подразделения горели крыша здания и его пристрой, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Общая площадь пожара составила 276 кв.м. Пострадавших нет.
Предварительная причина пожара - неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования.
Пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС России.
В Улан-Удэ произошёл пожар в магазине
Происшествия, Фото:
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