Несовершеннолетние водитель и пассажир машины госпитализированы
3 июня около 1:30 водитель автомобиля «Toyota Surf», двигаясь по просёлочной дороге, примерно в 2 км в западном направлении от улуса Тохорюкта не справилась с управлением и съехала с дороги. Машина опрокинулась.
Как сообщили в группе «Хоринск-инфо.24/7», в результате ДТП несовершеннолетние водитель и пассажир госпитализированы в Хоринскую ЦРБ.
- Уважаемые родители, каждый раз, когда вы разрешаете своему ребёнку садиться за руль, помните, что штраф за данное нарушение – это самая малость, которая может произойти в этом случае. Если вам не безразлично, где проведет своё время ребенок – дома в семейном кругу или же в больнице с травмами, то не допускайте его к управлению транспортного средства. ГИБДД напоминает, что за управление автомобилем лицами, у которых нет на это прав, предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, - обратились к жителям представители ГИБДД по Хоринскому району.
В Бурятии в ДТП пострадали подростки
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 04.06.2023
Несовершеннолетние водитель и пассажир машины госпитализированы
Виновников ищет полиция
За рулём был один из них
58-летней сельчанке пришлось провести там целую ночь
Их обнаружили в двух районах
Пожар охватил 200 кв. метров
Причиной стала неисправность кабельной линии
Смертельное ДТП вновь произошло в Прибайкальском районе
Ещё два человека получили травмы
Огонь охватил 200 квадратных метров
Мошенник обещал компенсацию за ранее приобретённые БАДы
Медик вернула его к жизни прямо в карете скорой
Они произошли за два часа
Он напилил деревья на 46 с лишним тысяч рублей
Ущерб оценён почти в 900 тысяч рублей