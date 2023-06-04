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В Бурятии в ДТП пострадали подростки

В Бурятии в ДТП пострадали подростки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Несовершеннолетние водитель и пассажир машины госпитализированы

3 июня около 1:30 водитель автомобиля «Toyota Surf», двигаясь по просёлочной дороге, примерно в 2 км в западном направлении от улуса Тохорюкта не справилась с управлением и съехала с дороги. Машина опрокинулась.

Как сообщили в группе «Хоринск-инфо.24/7», в результате ДТП несовершеннолетние водитель и пассажир госпитализированы в Хоринскую ЦРБ.

- Уважаемые родители, каждый раз, когда вы разрешаете своему ребёнку садиться за руль, помните, что штраф за данное нарушение – это самая малость, которая может произойти в этом случае. Если вам не безразлично, где проведет своё время ребенок – дома в семейном кругу или же в больнице с травмами, то не допускайте его к управлению транспортного средства. ГИБДД напоминает, что за управление автомобилем лицами, у которых нет на это прав, предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, - обратились к жителям представители ГИБДД по Хоринскому району.



ДТП

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