Виновников ищет полиция
Вечером 2 июня в Иркутске неизвестные хулиганы подожгли домик для игр на детской площадке. Произошло это на улице Лермонтова около дома №59.
- Прибывшие пожарные в считанные минуты ликвидировали пожар на площади 4 квадратных метра. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Дознаватели МЧС установили, что очаг находился внутри строения, огонь быстро охватил деревянный домик.
Основная версия случившегося – поджог. Виновников пожара ищут полицейские.
В Иркутске неизвестные сожгли домик на детской площадке
Происшествия, Фото:
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