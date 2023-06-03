В Иркутске неизвестные сожгли домик на детской площадке

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Виновников ищет полиция



Вечером 2 июня в Иркутске неизвестные хулиганы подожгли домик для игр на детской площадке. Произошло это на улице Лермонтова около дома №59.



- Прибывшие пожарные в считанные минуты ликвидировали пожар на площади 4 квадратных метра. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



Дознаватели МЧС установили, что очаг находился внутри строения, огонь быстро охватил деревянный домик.



Основная версия случившегося – поджог. Виновников пожара ищут полицейские.

