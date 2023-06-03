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В Иркутске неизвестные сожгли домик на детской площадке

В Иркутске неизвестные сожгли домик на детской площадке
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Виновников ищет полиция

Вечером 2 июня в Иркутске неизвестные хулиганы подожгли домик для игр на детской площадке. Произошло это на улице Лермонтова около дома №59.

- Прибывшие пожарные в считанные минуты ликвидировали пожар на площади 4 квадратных метра. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Дознаватели МЧС установили, что очаг находился внутри строения, огонь быстро охватил деревянный домик.

Основная версия случившегося – поджог. Виновников пожара ищут полицейские. 
пожар Поджог

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