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Прокуратура проводит проверку после ДТП с четырьмя подростками в Улан-Удэ

Прокуратура проводит проверку после ДТП с четырьмя подростками в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
За рулём был один из них

Прокуратурой Бурятии начала проверку по факту ДТП, произошедшего 2 июня на улице Хвойная. Как сообщал «Байкал-Dailу», автомобиль «Хонда» с четырьмя подростками, один из которых был за рулём, сперва врезался в столб, а затем вылетел в кювет. Все несовершеннолетние получили травмы.



- По факту ДТП организованы надзорные мероприятия, направленные на установление причин и условий, повлекших травмирование детей. В ходе проверки также будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона и привлечение виновных лиц к ответственности.

ДТП прокуратура

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