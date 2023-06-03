Прокуратура проводит проверку после ДТП с четырьмя подростками в Улан-Удэ









- По факту ДТП организованы надзорные мероприятия, направленные на установление причин и условий, повлекших травмирование детей. В ходе проверки также будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона и привлечение виновных лиц к ответственности.



