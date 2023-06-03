Пожар охватил 200 кв. метров
В Бодайбинском районе Иркутской области возник лесной пожар из-за дизельного топлива, вылившегося из перевернувшегося бензовоза. Инцидент произошёл вечером 2 июня.
Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, в двух километрах от Бодайбо перевернулся топливозаправщик, следовавший в посёлок Таксимо (Бурятия). На трассе бензовоз опрокинулся, в результате чего разлилось 40 кубометров дизельное топливо. Оно загорелось, а огонь перекинулся на лес.
Водитель большегруза жив. Он был доставлен в больницу с ушибами.
Пожар был локализован в 22:46 на площади 200 квадратных метров. С ним боролись 31 человек и девять единиц техники.
Бензовоз перевернулся и устроил пожар в лесу в Иркутской области
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