Бензовоз перевернулся и устроил пожар в лесу в Иркутской области

Пожар охватил 200 кв. метров



В Бодайбинском районе Иркутской области возник лесной пожар из-за дизельного топлива, вылившегося из перевернувшегося бензовоза. Инцидент произошёл вечером 2 июня.



Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, в двух километрах от Бодайбо перевернулся топливозаправщик, следовавший в посёлок Таксимо (Бурятия). На трассе бензовоз опрокинулся, в результате чего разлилось 40 кубометров дизельное топливо. Оно загорелось, а огонь перекинулся на лес.



Водитель большегруза жив. Он был доставлен в больницу с ушибами.



Пожар был локализован в 22:46 на площади 200 квадратных метров. С ним боролись 31 человек и девять единиц техники.





