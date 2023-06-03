Центр Улан-Удэ более чем на два часа оставался без света

Причиной стала неисправность кабельной линии



Накануне, 2 июня, в центре Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества. Из-за неисправности кабельной линии в 16:44 свет пропал в многоквартирных домах на ул. Борсоева, Фрунзе, Димитрова, проспекте Победы. В том числе под отключение попали детсад «Белочка», женская консультация на проспекте Победы и здание МВД на Димитрова, 2а.



Как сообщается в оперативной сводке по городе, подключение потребителей проводилось поэтапно. Сперва энергетики запитали по нормальной схеме часть домов на проспекте Победы, улице Фрунзе и детсад. Затем электричество вернулось жителям улицы Борсоева. Полностью работы завершились в 19.15 часов.



Общее время отключения составило 2 часа 31 минуту.

