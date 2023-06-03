Причиной стала неисправность кабельной линии
Накануне, 2 июня, в центре Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества. Из-за неисправности кабельной линии в 16:44 свет пропал в многоквартирных домах на ул. Борсоева, Фрунзе, Димитрова, проспекте Победы. В том числе под отключение попали детсад «Белочка», женская консультация на проспекте Победы и здание МВД на Димитрова, 2а.
Как сообщается в оперативной сводке по городе, подключение потребителей проводилось поэтапно. Сперва энергетики запитали по нормальной схеме часть домов на проспекте Победы, улице Фрунзе и детсад. Затем электричество вернулось жителям улицы Борсоева. Полностью работы завершились в 19.15 часов.
Общее время отключения составило 2 часа 31 минуту.
Центр Улан-Удэ более чем на два часа оставался без света
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Смертельное ДТП вновь произошло в Прибайкальском районе
Ещё два человека получили травмы
Огонь охватил 200 квадратных метров
Мошенник обещал компенсацию за ранее приобретённые БАДы
Медик вернула его к жизни прямо в карете скорой
Они произошли за два часа
Он напилил деревья на 46 с лишним тысяч рублей
Ущерб оценён почти в 900 тысяч рублей
Внутри мочалки спрятали пять свёртков
Его поймали на озере Большое Еравное
Угрозы перехода огня на детские лагеря не возникло
Несовершеннолетние госпитализированы
Прокуратура начала проверку
Убийцы получили длительные сроки
Ущерб составил 5,7 млн рублей