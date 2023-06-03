03 июня

02 июня

Популярное

Центр Улан-Удэ более чем на два часа оставался без света

Центр Улан-Удэ более чем на два часа оставался без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Причиной стала неисправность кабельной линии

Накануне, 2 июня, в центре Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества. Из-за неисправности кабельной линии в 16:44 свет пропал в многоквартирных домах на ул. Борсоева, Фрунзе, Димитрова, проспекте Победы. В том числе под отключение попали детсад «Белочка», женская консультация на проспекте Победы и здание МВД на Димитрова, 2а.

Как сообщается в оперативной сводке по городе, подключение потребителей проводилось поэтапно. Сперва энергетики запитали по нормальной схеме часть домов на проспекте Победы, улице Фрунзе и детсад. Затем электричество вернулось жителям улицы Борсоева. Полностью работы завершились в 19.15 часов.

Общее время отключения составило 2 часа 31 минуту. 
отключение света

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в перевернувшейся машине погибли три человека
В Бурятии в перевернувшейся машине погибли три человека
Происшествия, 02.06.2023
Смертельное ДТП вновь произошло в Прибайкальском районе
Полицейские вычислили мошенника, которому читинка перевела почти миллион
Полицейские вычислили мошенника, которому читинка перевела почти миллион
Происшествия, 02.06.2023
Мошенник обещал компенсацию за ранее приобретённые БАДы
В Бурятии фельдшер и водитель спасли малыша с остановившимся сердцем
В Бурятии фельдшер и водитель спасли малыша с остановившимся сердцем
Происшествия, 02.06.2023
Медик вернула его к жизни прямо в карете скорой  
Квадрокоптер в Бурятии засёк чёрного лесоруба
Квадрокоптер в Бурятии засёк чёрного лесоруба
Происшествия, 02.06.2023
Он напилил деревья на 46 с лишним тысяч рублей
Браконьер из Читы ловил в Бурятии рыбу сетями
Браконьер из Читы ловил в Бурятии рыбу сетями
Происшествия, 02.06.2023
Его поймали на озере Большое Еравное
В Бурятии потушили пожар возле Щучьего озера
В Бурятии потушили пожар возле Щучьего озера
Происшествия, 02.06.2023
Угрозы перехода огня на детские лагеря не возникло
В Иркутске мальчика покусала собака
В Иркутске мальчика покусала собака
Происшествия, 02.06.2023
Прокуратура начала проверку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^