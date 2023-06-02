Они произошли за два часа
В городе Закаменск в Бурятии ночью 2 июня произошла серия поджогов.
В промежуток времени с 1:33 до 3:27 на одной улице поочерёдно горели пять отдельно стоящих нежилых домов. С 2020 года в этих домах никто не живёт.
- К тушению пожара был привлечён весь личный состав пожарной части №22. В тушении загораний было задействовано 13 пожарных и три единицы техники. Для полного устранения пожара потребовалось около двух часов, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате возгораний огнём повреждены полы и мебель, межкомнатные перегородки, лестничная клетка в расселённом доме.
Кто устроил поджоги, устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2022 года в посёлке Новый Уоян пироман устроил серию ночных поджогов. Так, только в одну ночь он стал виновником сразу семи пожаров (в том числе в общежитии, где жили более 20 человек). Он поджигал все строения без разбора – от гаражей и сараев до жилых домов.
В Закаменске произошла серия ночных поджогов
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