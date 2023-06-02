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В Бурятии фельдшер и водитель спасли малыша с остановившимся сердцем

В Бурятии фельдшер и водитель спасли малыша с остановившимся сердцем
Происшествия,  Фото:Заиграевская ЦРБ
Медик вернула его к жизни прямо в карете скорой

Эта история произошла ещё в начале апреля в заиграевском посёлке Нижние Тальцы, но в центральной районной больнице о ней рассказали почти два месяца спустя. Около десяти часов утра в медучреждение через диспетчерский центр поступил экстренный вызов – у месячного ребёнка началась одышка.

Бригада скорой, которая в тот момент находилась на вызове в Онохое, тут же отправилась на место. Прибыв в посёлок, фельдшер Надежда Изместьева оценила тяжесть состояния малыша. Сатурация (насыщение крови кислородом) на тот момент составляла 77 % при норме не менее 96 %. Оказалось, что у крохи – субтотальная пневмония.

Автомобиль скорой помощи помчался в реанимационное отделение детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ. Медики предупредили реанимационную бригаду, чтобы их встретили в приёмном покое.

По дороге в ДРКБ у малыша внезапно остановилось сердце. Фельдшер тут же приступила к сердечно-лëгочной реанимации, и через три минуты маленький пациент задышал. Реанимация прошла успешно. Малыша благополучно доставили в больницу, вылечили и выписали домой.

В тот день вместе с Надеждой Изместьевой дежурил водитель Алексей Мальцев, который без лишних разговоров и эмоций повёз малыша в медучреждение. В ЦРБ поблагодарили коллег из ДРКБ за проявленный профессионализм и человеческое отношение.
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