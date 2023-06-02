Квадрокоптер в Бурятии засёк чёрного лесоруба

Он напилил деревья на 46 с лишним тысяч рублей



Этот инцидент произошёл в Заиграевском районе Бурятии. При патрулировании сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) обнаружили автомобиль УАЗ без госномеров, зато с прицепом, гружённым древесиной.



Инспекторы отправились следом. Заметив это, водитель избавился от прицепа, а древесина рассыпалась, заблокировав лесникам путь. Тогда для поимки нарушителя решили задействовать квадрокоптер.



Отследив УАЗик с помощью беспилотника, сотрудники РАЛХ зафиксировали лицо злоумышленника и передали все материалы в полицию. Вскоре чёрного лесоруба установили – им оказался житель села Унэгэтэй.



Мужчина незаконно спилил более четырёх кубометров деревьев. Ущерб перевалил за 46 тысяч рублей. На сельчанина составили акт о нарушении лесного законодательства.

