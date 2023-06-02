В Улан-Удэ четверо подростков, один из которых был за рулём, пострадали в ДТП

Несовершеннолетние госпитализированы
В Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадали четверо подростков.
Автоавария случилась сегодня около 11 часов в 101 микрорайоне Улан-Удэ. По предварительным данным, в районе дома 1 по ул. Хвойная водитель автомобиля «Хонда» совершил наезд на электроопору, после чего авто съехало в кювет.
- В результате ДТП четверо несовершеннолетних (две девушки и два юноши 2006-2007 года рождения) доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
На месте работают автоинспекторы. Они устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии, в том числе, кто из подростков находился за рулём.
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