02 июня

01 июня

Популярное

Житель Бурятии сядет в колонию за рубку 600 сосен и лиственниц

Житель Бурятии сядет в колонию за рубку 600 сосен и лиственниц
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил 5,7 млн рублей

Житель Хоринского района Бурятии отправится за решётку за незаконную рубку леса. Он срубил более 600 лиственниц и сосен.

- В апреле 2022 года мужчина в Аланском участковом лесничестве Хоринского лесничества республики незаконно срубил 613 лиственниц и сосен. Ущерб составил 5,766 млн рублей, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Районный суд назначил «чёрному» лесорубу два года в исправительной колонии общего режима.

Также удовлетворил иск о возмещении материального ущерба. Во исполнение решение суда на имущество осуждённого наложен арест.
черные лесорубы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Улан-Удэ нашла неизвестно чьи останки
Жительница Улан-Удэ нашла неизвестно чьи останки
Происшествия, 02.06.2023
Жуткую находку обнаружили на остановке
В Бурятии горит лес между двумя детскими лагерями
В Бурятии горит лес между двумя детскими лагерями
Происшествия, 02.06.2023
Пожар возник в Селенгинском районе
В Бурятии горит лес недалеко от посёлка
В Бурятии горит лес недалеко от посёлка
Происшествия, 02.06.2023
Специалисты тушат сложный лесной пожар
Иркутянин наловил в Бурятии рыбу на 800 с лишним тысяч
Иркутянин наловил в Бурятии рыбу на 800 с лишним тысяч
Происшествия, 02.06.2023
Браконьер отделался условным сроком
Улан-удэнца будут судить за 18 тысяч бутылок палёного алкоголя
Улан-удэнца будут судить за 18 тысяч бутылок палёного алкоголя
Происшествия, 02.06.2023
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы
В Бурятии на тушении пожара отличился доброволец
В Бурятии на тушении пожара отличился доброволец
Происшествия, 01.06.2023
Сельчанин не допустил распространение пожара на соседние постройки
На Ольхоне кто-то украл почву
На Ольхоне кто-то украл почву
Происшествия, 01.06.2023
Полиция проводит проверку
В Иркутске директора стройфирмы будут судить за хищение 29 млн
В Иркутске директора стройфирмы будут судить за хищение 29 млн
Происшествия, 01.06.2023
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
В Забайкалье у рыбаков изъяли свыше 1500 рыб в период нереста
В Забайкалье у рыбаков изъяли свыше 1500 рыб в период нереста
Происшествия, 01.06.2023
Всех живых особей выпустили обратно в водоёмы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^