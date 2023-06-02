Житель Бурятии сядет в колонию за рубку 600 сосен и лиственниц

Ущерб составил 5,7 млн рублей



Житель Хоринского района Бурятии отправится за решётку за незаконную рубку леса. Он срубил более 600 лиственниц и сосен.



- В апреле 2022 года мужчина в Аланском участковом лесничестве Хоринского лесничества республики незаконно срубил 613 лиственниц и сосен. Ущерб составил 5,766 млн рублей, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Районный суд назначил «чёрному» лесорубу два года в исправительной колонии общего режима.



Также удовлетворил иск о возмещении материального ущерба. Во исполнение решение суда на имущество осуждённого наложен арест.

