Ущерб составил 5,7 млн рублей
Житель Хоринского района Бурятии отправится за решётку за незаконную рубку леса. Он срубил более 600 лиственниц и сосен.
- В апреле 2022 года мужчина в Аланском участковом лесничестве Хоринского лесничества республики незаконно срубил 613 лиственниц и сосен. Ущерб составил 5,766 млн рублей, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Районный суд назначил «чёрному» лесорубу два года в исправительной колонии общего режима.
Также удовлетворил иск о возмещении материального ущерба. Во исполнение решение суда на имущество осуждённого наложен арест.
Житель Бурятии сядет в колонию за рубку 600 сосен и лиственниц
Происшествия, Фото:
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