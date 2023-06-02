Жительница Улан-Удэ нашла неизвестно чьи останки

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Жуткую находку обнаружили на остановке



Жительница Улан-Удэ обнаружила на остановке чьи-то останки. Произошло 1 июня в микрорайоне Верхняя Берёзовка. Там женщина увидела лежащие на земле оторванные конечности.



Горожанка сразу же сообщила о жуткой находке в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа.



- Предварительно установлено, что останки принадлежат животному, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



Проводится проверка.

