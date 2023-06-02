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Жительница Улан-Удэ нашла неизвестно чьи останки

Жительница Улан-Удэ нашла неизвестно чьи останки
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Жуткую находку обнаружили на остановке

Жительница Улан-Удэ обнаружила на остановке чьи-то останки. Произошло 1 июня в микрорайоне Верхняя Берёзовка. Там женщина увидела лежащие на земле оторванные конечности.

Горожанка сразу же сообщила о жуткой находке в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа.

- Предварительно установлено, что останки принадлежат животному, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Проводится проверка. 
останки

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