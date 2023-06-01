Сельчанин не допустил распространение пожара на соседние постройки
Вечером 31 мая загорелась летняя кухня в посёлке Лесозаводской Заиграевского района Бурятии. Пожарные получили сообщение о возгорании в 19:08.
На место также выехал Ринат Гелазутдинов из добровольной пожарной команды. До прибытия основных сил доброволец локализовал открытое горение.
- Благодаря совместным действиям Рината Харисовича и пожарных, удалось предотвратить распространение на соседние постройки, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
На тушение понадобилось 27 минут.
Причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. В результате пожара полностью уничтожена крыша на площади 16 квадратных метров.
В Бурятии на тушении пожара отличился доброволец
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