В Бурятии на тушении пожара отличился доброволец

Сельчанин не допустил распространение пожара на соседние постройки



Вечером 31 мая загорелась летняя кухня в посёлке Лесозаводской Заиграевского района Бурятии. Пожарные получили сообщение о возгорании в 19:08.



На место также выехал Ринат Гелазутдинов из добровольной пожарной команды. До прибытия основных сил доброволец локализовал открытое горение.



- Благодаря совместным действиям Рината Харисовича и пожарных, удалось предотвратить распространение на соседние постройки, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



На тушение понадобилось 27 минут.



Причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. В результате пожара полностью уничтожена крыша на площади 16 квадратных метров.

