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В Бурятии на тушении пожара отличился доброволец

В Бурятии на тушении пожара отличился доброволец
Происшествия, 
Сельчанин не допустил распространение пожара на соседние постройки

Вечером 31 мая загорелась летняя кухня в посёлке Лесозаводской Заиграевского района Бурятии. Пожарные получили сообщение о возгорании в 19:08.

На место также выехал Ринат Гелазутдинов из добровольной пожарной команды. До прибытия основных сил доброволец локализовал открытое горение.

- Благодаря совместным действиям Рината Харисовича и пожарных, удалось предотвратить распространение на соседние постройки, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

На тушение понадобилось 27 минут.

Причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. В результате пожара полностью уничтожена крыша на площади 16 квадратных метров.
пожар

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