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Пропавшая в Бурятии сборщица черемши нашлась

Пропавшая в Бурятии сборщица черемши нашлась
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она провела в лесу ночь

Пропавшая в Мухоршибирском районе Бурятии сборщица черемши найдена живой. Об этом сообщили в местной группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 мая 58-летняя женщина отправилась в лес за черемшой, что находится в пяти километрах от села Старый Заган, и заблудилась. Сотового телефона у неё с собой не было.

Женщине пришлось провести ночь в лесу. Всё это время велись её поиски.

Сегодня, 1 июня, в районном ОМВД сообщили, что пропавшую обнаружили в лесу. Сейчас она вместе с поисковым отрядом направляется в село.

пропавшие без вести

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