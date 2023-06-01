Она провела в лесу ночь
Пропавшая в Мухоршибирском районе Бурятии сборщица черемши найдена живой. Об этом сообщили в местной группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 мая 58-летняя женщина отправилась в лес за черемшой, что находится в пяти километрах от села Старый Заган, и заблудилась. Сотового телефона у неё с собой не было.
Женщине пришлось провести ночь в лесу. Всё это время велись её поиски.
Сегодня, 1 июня, в районном ОМВД сообщили, что пропавшую обнаружили в лесу. Сейчас она вместе с поисковым отрядом направляется в село.
Пропавшая в Бурятии сборщица черемши нашлась
Происшествия, Фото:
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