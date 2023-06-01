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Находившегося в розыске жителя Свердловской области нашли в Ангарске

Находившегося в розыске жителя Свердловской области нашли в Ангарске
Происшествия, 
Его поймали на вокзале

Транспортные полицейские задержали в Ангарске 38-летнего жителя Свердловской области, который долгое время находился в федеральном розыске. Мужчина, обвиняемый в повторной пьяной езде, скрывался от правосудия.

Нарушителя поймали на железнодорожном вокзале.

- Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, однако должных выводов для себя не сделал и вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. Впоследствии скрылся от правоохранительных органов в Иркутской области, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Разыскиваемого передали в орган, объявивший его в розыск, для исполнения наказания.

федеральный розыск

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