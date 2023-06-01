Его поймали на вокзале
Транспортные полицейские задержали в Ангарске 38-летнего жителя Свердловской области, который долгое время находился в федеральном розыске. Мужчина, обвиняемый в повторной пьяной езде, скрывался от правосудия.
Нарушителя поймали на железнодорожном вокзале.
- Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, однако должных выводов для себя не сделал и вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. Впоследствии скрылся от правоохранительных органов в Иркутской области, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Разыскиваемого передали в орган, объявивший его в розыск, для исполнения наказания.
Находившегося в розыске жителя Свердловской области нашли в Ангарске
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