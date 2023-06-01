Речь идёт о взятке в 300 тысяч рублей
В Забайкальском крае по подозрению во взяточничестве задержали исполняющего обязанности директора бюджетного учреждения одного из районов. Об этом сообщило региональное следственное управление СК России, не раскрывая название учреждения.
По версии следствия, задержанный вымогал крупную взятку в 300 тысяч рублей у местного бизнесмена.
- Руководитель муниципального учреждения вымогал взятку в сумме 300 тысяч рублей у директора коммерческой фирмы за погрузку и использование грунта с территории участка, принадлежащего муниципалитету. В противном случае подозреваемый грозил директору фирмы запретить погрузку грунта, - сообщили в следственном управлении.
Передача денег происходила под контролем сотрудников УФСБ. Руководителя задержали.
Мужчину допросили, в его доме и рабочем кабинете проведены обыски.
За получение взятки должностным лицом, совершённое с вымогательством, предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
В Забайкалье директора учреждения задержали за вымогательство взятки
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