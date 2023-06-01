Мужчина изготовил карабин на веранде
В июле 2022 года житель села Гунда Еравнинского района Бурятии на веранде своего дома смастерил огнестрельное оружие. Он из подручных средств путём переделки из охолощенного карабина конструкции Симонова изготовил одноствольное, длинноствольное нарезное огнестрельное оружие - самозарядный карабин.
В тот же день сельчане оседлал коня и ускакал на нём в лес в пяти километрах о Гунды. Там он выстрелил из этого оружия, проверяя его боеспособность. После чего, не имея соответствующего разрешения, хранил карабин у себя дома. В декабре 2022 года его изъяли сотрудники полиции.
Приговором Еравнинского районного суда мужчина признан виновным в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и его незаконном приобретении, хранении и перевозке. Ему назначено наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор вступил в законную силу.
Житель Бурятии схлопотал «условку» за самодельное оружие
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина изготовил карабин на веранде
Возможно, у него есть дочь и бывшая супруга
За границу незаконно вывезли более 200 тысяч кубометров лесоматериалов
Сотового телефона у неё с собой нет
Электроэнергии лишились жильцы пятиэтажки
Полиция разыскивает подозреваемого
Пострадавший не имеет водительских прав
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим
Расправа произошла во время распития спиртного
Мужчина не выполнял требования сотрудника МВД
Молодой человек оболгал знакомого
Из страны незаконно вывезли более 17 тысяч кубометров леса
Он пытался удрать от полиции
Мужчины ворвались в дом, избив пенсионерку и 15-летнего внука
Несколько лет несуществующим сотрудникам начислялась зарплата