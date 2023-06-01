Житель Бурятии схлопотал «условку» за самодельное оружие

Мужчина изготовил карабин на веранде



В июле 2022 года житель села Гунда Еравнинского района Бурятии на веранде своего дома смастерил огнестрельное оружие. Он из подручных средств путём переделки из охолощенного карабина конструкции Симонова изготовил одноствольное, длинноствольное нарезное огнестрельное оружие - самозарядный карабин.



В тот же день сельчане оседлал коня и ускакал на нём в лес в пяти километрах о Гунды. Там он выстрелил из этого оружия, проверяя его боеспособность. После чего, не имея соответствующего разрешения, хранил карабин у себя дома. В декабре 2022 года его изъяли сотрудники полиции.



Приговором Еравнинского районного суда мужчина признан виновным в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и его незаконном приобретении, хранении и перевозке. Ему назначено наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года.



Приговор вступил в законную силу.

