01 июня

31 мая

Популярное

В Бурятии мотоциклист вывихнул плечо в ДТП

В Бурятии мотоциклист вывихнул плечо в ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавший не имеет водительских прав

Накануне, 31 мая, в Заиграевском районе Бурятии в ДТП попал мотоциклист, не имеющий водительских прав.

- Около 19 часов 39-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета 5», не имеющий права управления транспортным средством, следуя по автодороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии мотоциклист с вывихом плечевого сустава обратился в медучреждение. После оказания помощи он был отпущен домой.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 30 мая, в Кяхтинском районе в ДТП пострадал пьяный мотоциклист.


ДТП мотоциклисты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии мотоциклист вывихнул плечо в ДТП
В Бурятии мотоциклист вывихнул плечо в ДТП
Происшествия, 01.06.2023
Пострадавший не имеет водительских прав
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Происшествия, 01.06.2023
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим
Пожилая забайкалка зарезала сожителя во время ссоры
Пожилая забайкалка зарезала сожителя во время ссоры
Происшествия, 01.06.2023
Расправа произошла во время распития спиртного 
Жителя Бурятии, хватавшего полицейского за форму, оштрафовали
Жителя Бурятии, хватавшего полицейского за форму, оштрафовали
Происшествия, 31.05.2023
Мужчина не выполнял требования сотрудника МВД  
В Иркутской области вынесли приговор за контрабанду леса на 55 млн рублей
В Иркутской области вынесли приговор за контрабанду леса на 55 млн рублей
Происшествия, 31.05.2023
Из страны незаконно вывезли более 17 тысяч кубометров леса
В Иркутской области осудили налётчиков, напавших на семью бизнесмена ради 4 млн
Происшествия, 31.05.2023
Мужчины ворвались в дом, избив пенсионерку и 15-летнего внука
В Иркутской области заведующую детсадом осудили за «мёртвые души»
В Иркутской области заведующую детсадом осудили за «мёртвые души»
Происшествия, 31.05.2023
Несколько лет несуществующим сотрудникам начислялась зарплата
Пьяный забайкалец угнал машину у спящего собутыльника
Пьяный забайкалец угнал машину у спящего собутыльника
Происшествия, 31.05.2023
Потерпевший заметил пропажу утром, когда проснулся
В Бурятии обнаружили чёртову дюжину незаконных рубок
В Бурятии обнаружили чёртову дюжину незаконных рубок
Происшествия, 31.05.2023
Активнее всего лес пилили в пригородном Заиграевском районе
В Улан-Удэ неизвестные сломали на кладбище урну
В Улан-Удэ неизвестные сломали на кладбище урну
Происшествия, 31.05.2023
Урну выкинули в мусорный контейнер
В Иркутской области столкнулись теплоходы
В Иркутской области столкнулись теплоходы
Происшествия, 31.05.2023
Инцидент произошёл на реке Лена

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^