Пострадавший не имеет водительских прав
Накануне, 31 мая, в Заиграевском районе Бурятии в ДТП попал мотоциклист, не имеющий водительских прав.
- Около 19 часов 39-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета 5», не имеющий права управления транспортным средством, следуя по автодороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии мотоциклист с вывихом плечевого сустава обратился в медучреждение. После оказания помощи он был отпущен домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 30 мая, в Кяхтинском районе в ДТП пострадал пьяный мотоциклист.
В Бурятии мотоциклист вывихнул плечо в ДТП
Происшествия, Фото:
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